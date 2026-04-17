Roma, 13enne muore precipitando dal secondo piano: “Stanco della scuola”

Tragedia nella notte a Roma, in via Olona, dove un ragazzino di 13 anni ha perso la vita dopo essersi lanciato dal secondo piano della propria abitazione. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Salario insieme ai sanitari del 118. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni raccolte, all’interno dell’abitazione sarebbe stato rinvenuto un bigliettino lasciato dal 13enne, nel quale il ragazzo avrebbe scritto di essere “stanco” della scuola. Un elemento su cui ora si stanno concentrando le verifiche degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire con precisione le ultime ore di vita del giovane e il contesto in cui è maturato il gesto.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto. Le indagini sono in corso per chiarire ogni aspetto della vicenda, mentre resta forte lo sconcerto tra i residenti della zona, colpiti da una tragedia che ha profondamente scosso la comunità