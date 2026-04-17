Rapina in banca a Napoli, il caveau svaligiato e gli ostaggi liberati in 10 foto

Una rapina da film è stata messa a segno giovedì a Napoli, nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro. I ladri sono entrati attraverso un foro praticato nel pavimento, hanno preso 25 ostaggi e poi sono scappati nella rete fognaria, facendo perdere le proprie tracce. Hanno preso di mira le cassette di sicurezza conservate nel caveau della banca, portando via un bottino che ancora non è stato quantificato. Diversi correntisti – così come già avvenuto ieri sera – questa mattina si sono recati in filiale per sapere se i propri averi erano tra quelli contenuti nelle cassette prese di mira e divelte. Le forze dell’ordine sono a caccia degli autori della rapina e le indagini si stanno concentrando sul sottosuolo.

Le cassette di sicurezza svaligiate durante la rapina nella banca Credit Agricolè in Piazzale Medaglie D’oro a Napoli, 17 aprile 2026 (foto LaPresse)

Le cassette di sicurezza svaligiate durante la rapina nella banca Credit Agricolè in Piazzale Medaglie D’oro a Napoli, 17 aprile 2026 (foto LaPresse)

Le casseLe cassette di sicurezza svaligiate durante la rapina nella banca Credit Agricolè in Piazzale Medaglie D’oro a Napoli, 17 aprile 2026 (foto LaPresse)

Le cassette di sicurezza svaligiate durante la rapina nella banca Credit Agricolè in Piazzale Medaglie D’oro a Napoli, 17 aprile 2026 (foto LaPresse)

Le cassette di sicurezza svaligiate durante la rapina nella banca Credit Agricolè in Piazzale Medaglie D’oro a Napoli, 17 aprile 2026 (foto LaPresse)

Le cassette di sicurezza svaligiate durante la rapina nella banca Credit Agricolè in Piazzale Medaglie D’oro a Napoli, 17 aprile 2026 (foto LaPresse)

Le cassette di sicurezza svaligiate durante la rapina nella banca Credit Agricolè in Piazzale Medaglie D’oro a Napoli, 17 aprile 2026 (foto LaPresse)

Ostaggi liberati dalle forze dell’ordine durante la rapina nella banca Credit Agricolè in Piazzale Medaglie D’oro a Napoli, 16 aprile 2026

(foto da frame video Gattordo/LaPresse)

Ostaggi liberati dalle forze dell’ordine durante la rapina nella banca Credit Agricolè in Piazzale Medaglie D’oro a Napoli, 16 aprile 2026

(foto da frame video Gattordo/LaPresse)