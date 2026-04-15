Teatro San Carlo, 12 indagati per inchiesta sulla precedente gestione

Sono 12 le persone indagate dalla Procura di Napoli nell’inchiesta sulla scorsa gestione del Teatro San Carlo, tra questi anche l’ex soprintendente Stephane Lissner e l’ex direttrice generale Emmanuela Spedaliere. Un decreto di perquisizione è stato eseguito dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli negli uffici del teatro napoletano, dove già a dicembre scorso era stata acquisita diversa documentazione ritenuta necessaria per ricostruire alcuni aspetti della gestione finanziaria del teatro. I reati ipotizzati a vario titolo sono peculato, truffa e falso. Secondo l’ipotesi della Procura partenopea, sarebbero stati erogati compensi a diversi artisti gonfiati attraverso lezioni e seminari mai realmente svolti; un filone dell’inchiesta riguarda la gestione delle Officine San Carlo a Vigliena, zona est della città, dove si sarebbero tenuti eventi che la struttura non poteva ospitare.