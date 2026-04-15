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mercoledì 15 aprile 2026

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Teatro San Carlo, 12 indagati per inchiesta sulla precedente gestione

Teatro San Carlo, 12 indagati per inchiesta sulla precedente gestione
Teatro San Carlo (AP Photo/Salvatore Laporta)
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Sarebbero stati erogati compensi gonfiati attraverso lezioni e seminari mai realmente svolti

Sono 12 le persone indagate dalla Procura di Napoli nell’inchiesta sulla scorsa gestione del Teatro San Carlo, tra questi anche l’ex soprintendente Stephane Lissner e l’ex direttrice generale Emmanuela Spedaliere. Un decreto di perquisizione è stato eseguito dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli negli uffici del teatro napoletano, dove già a dicembre scorso era stata acquisita diversa documentazione ritenuta necessaria per ricostruire alcuni aspetti della gestione finanziaria del teatro. I reati ipotizzati a vario titolo sono peculato, truffa e falso. Secondo l’ipotesi della Procura partenopea, sarebbero stati erogati compensi a diversi artisti gonfiati attraverso lezioni e seminari mai realmente svolti; un filone dell’inchiesta riguarda la gestione delle Officine San Carlo a Vigliena, zona est della città, dove si sarebbero tenuti eventi che la struttura non poteva ospitare. 

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