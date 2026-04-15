Personal trainer ucciso a Foggia: al Tg1 il video del presunto killer che fugge in bici

Dopo l’omicidio di Annibale Carta, il personal trainer 42enne ucciso lunedì sera a Foggia, le indagini si stanno concentrando su un uomo ripreso da una telecamera di videosorveglianza. Nel video, diffuso dal Tg1, si vede una persona in sella a una bici da passeggio e con il cappuccio in testa, quindi non riconoscibile. Pochi secondi mostrano l’uomo immortalato dalla telecamera prima di sparire dall’inquadratura. “Se abbiamo qualche notizia, informazione o un frammento della scena su quanto accaduto, cerchiamo di dirlo alle forze dell’ordine perché poteva capitare a chiunque di noi”, spiega Enrico Infante, procuratore di Foggia.