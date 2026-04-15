Personal trainer ucciso a Foggia, a ‘Ore 14’ l’audio della morte di Annibale Carta

A Ore 14, in onda su Raidue, in esclusiva l’audio delle telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso a Foggia il diverbio e l’aggressione di cui è stato vittima il personal trainer Annibale Carta, ucciso nella notte tra lunedì e martedì. Nell’audio, dopo alcune frasi, si sentono distintamente gli spari. L’uomo è stato raggiunto mortalmente da un colpo di pistola alla schiena esploso da una persona col volto travisato, poi dileguatosi in sella a una bicicletta. In terra sono stati trovati 4 bossoli.

Personal trainer ucciso a Foggia, in un video esclusivo gli istanti in cui si è consumato l’omicidio di Dino. #Ore14 pic.twitter.com/BRw86vmse2 — ore14rai2 (@ore14rai2) April 15, 2026

Annibale Carta è stato ucciso a Foggia nella notte del 13 aprile scorso, con un colpo di pistola alla schiena. A sparare, una persona con il volto travisato che poi è riuscita a fuggire su una bicicletta. La vittima, 42 anni, faceva il personal trainer in una palestra locale.