Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa: fermati due maggiorenni e un minorenne

Due giovani di 19 e 23 anni e un minorenne sono stati fermati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, 47enne aggredito la scorsa notte in piazza Palma a Massa. I tre giovani devono rispondere di omicidio volontario in concorso.

Le indagini svolte dai carabinieri di Massa e coordinate dalla Procura di Massa e dalla Procura per i Minorenni di Genova hanno permesso di identificare tutti i soggetti coinvolti nella violenta aggressione ai danni di due uomini, uno dei quali, Bongiorni, è rimasto ucciso, mentre l’altro ha riportato lesioni per le quali è attualmente ricoverato in ospedale. In giornata sono state eseguite perquisizioni e sequestrato materiale utile alle indagini.

A seguito di interrogatori e audizioni di testimoni da parte dei pm delle due Procure, è stato disposto il fermo di due maggiorenni, Ionut Alexandru Miron di 23 anni e Eduard Alin Carutasu di 19 anni, entrambi di nazionalità rumena, e un minorenne. Nei primi giorni della prossima settimana si terranno gli interrogatori di garanzia davanti al gip del Tribunale di Massa e al gip del Tribunale per i minorenni di Genova. Le indagini proseguono per la compiuta ricostruzione dell’accaduto, che potrà avvalersi anche delle risultanze dell’esame autoptico che sarà eseguito nei prossimi giorni.

Francesca Fialdini: “La morte di Bongiorni è un doppio dolore”

“Giacomo Bongiorni era un mio compagno di classe. Sapere che è morto a causa di una violenza degenerata, messa in atto da ragazzini è doppiamente doloroso. Giacomo era un papà, e ha agito in quanto tale oltre che da cittadino. Mi chiedo ora dove siano i papà di quei ragazzi e anche dove siano gli altri cittadini, quelli che ci governano pensando che parlare di educazione emotiva a scuola non serva a nulla. Ma anche quelli che non mettono in piedi nessuna offerta alternativa credibile per i giovani, che oggi hanno evidentemente bisogno di altro per una socializzazione sana e rispettosa”. Così la conduttrice televisiva Rai Francesca Fialdini, originaria di Massa, commenta la morte del 47enne, morto dopo essere stato aggredito in piazza da un gruppo di 4-5 persone.

“Ora – conclude Fialdini – però piango un compagno di giochi, un padre di famiglia, e anche un bambino – suo figlio – che ha visto tutto. Come città dovremmo stare vicino alla sua famiglia. Non con la rabbia della vendetta ma con la salda convinzione che questa tragedia debba trasformare le coscienze di questa comunità ferita. E impoverita. Ciao Giacomo! Ragazzone sorridente”.