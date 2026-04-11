Omicidio Rogoredo, riprende incidente probatorio. Cinturrino parlerà in aula

E’ ripreso questa mattina l’incidente probatorio in Tribunale a Milano nell’inchiesta su Carmelo Cinturrino, per l’omicidio di Abderrahim Mansouri e sulla presunta ‘squadretta’ di agenti infedeli nel Commissariato Mecenate di Milano. Davanti al gip, Domenico Santoro, ha fatto il suo ingresso il terzo di 6 testimoni convocati dal pubblico ministero Giovanni Tarzia dopo che venerdì sono stati ascoltati il 39enne italiano che ha riferito di aver sentito l’assistete capo della polizia di stato pronunciare la frase “Digli a Zack che lo ammazzo” e il 31enne afgano senza fissa dimora, testimone oculare dello sparo alla testa che il 26 gennaio ha ucciso il pusher 28enne marocchino in via Impastato. L’udienza proseguirà per tutta la giornata di oggi e i testimoni risponderanno alle domande di Tribunale, Procura, degli avvocati di Cinturrino, Marco Bianucci e Davide Giuseppe Giugno, i legali della famiglia Mansouri, Debora Piazza e Marco Romagnoli, e dei difensori degli altri 6 agenti di polizia indagati a vario titolo per cessioni di droga, pestaggi, estorsioni e sequestri di persona, favoreggiamento e omissione di soccorso.

Cinturrino parlerà in aula, “vuole giustizia, testimoni contraddittori”

Carmelo Cinturrino prenderà la parola oggi per dichiarazioni spontanee davanti al gip Domenico Santoro al termine delle testimonianze dell’incidente probatorio in corso a Milano. Lo hanno spiegato i legali del poliziotto 41enne accusato dell’omicidio volontario premeditato di Abderrahim Mansouri e di altre decine di reati, durante una pausa dell’udienza.

“Sente forte il desiderio e il bisogno” di parlare, afferma l’avvocato Davide Giuseppe Giugno, augurandosi che le dichiarazioni non siano contaminate “dall’emozione che indubbiamente lo attanaglierà” per una “vicenda che lo turba profondamente”. Cinturrino è “desideroso di avere giustizia e di riceverla” e sarebbe “molto soddisfatto di come l’incidente probatorio sta andando perché stanno emergendo contraddizioni assolutamente insanabili” nelle deposizioni dei testimoni. “Cinturrino è il primo difensore di se stesso – ha concluso il legale del poliziotto – dovrà fornirci un contributo utile a superare quelli che noi riteniamo essere dei pregiudizi” nei suoi confronti.

Cinturrino abbraccia la compagna in Tribunale fra le lacrime

Carmelo Cinturrino ha potuto vedere la compagna nel corso di una pausa dell’incidente probatorio in Tribunale a Milano per l’omicidio di Abderrahim Mansouri. L’assistente capo si è stretto in un abbraccio con la donna, entrambi “visibilmente commossi”, spiega uno dei suoi legali, l’avvocato Davide Giugno.