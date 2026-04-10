Pisa, 12enne ferita con le forbici da una coetanea nei bagni della scuola

In provincia di Pisa, a Castelfranco di Sotto, una dodicenne è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni della scuola. L’aggressione sarebbe avvenuta a seguito di un litigio tra le due dopo l’ora di educazione fisica. Sulla vicenda indagano i carabinieri.
La ragazza ferita è stata ricoverata in ospedale in condizioni giudicate non gravi. La responsabile dell’aggressione, di cui ancora non si conoscono i motivi, è stata accompagnata dai genitori nella caserma dei carabinieri.