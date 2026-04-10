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venerdì 10 aprile 2026

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Pisa, 12enne ferita con le forbici da una coetanea nei bagni della scuola

Pisa, 12enne ferita con le forbici da una coetanea nei bagni della scuola
Interni di una scuola. Foto di repertorio. (Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Redazione
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Ancora sconosciute le ragioni dietro all’aggressione

In provincia di Pisa, a Castelfranco di Sotto, una dodicenne è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni della scuola. L’aggressione sarebbe avvenuta a seguito di un litigio tra le due dopo l’ora di educazione fisica. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

La ragazza ferita è stata ricoverata in ospedale in condizioni giudicate non gravi. La responsabile dell’aggressione, di cui ancora non si conoscono i motivi, è stata accompagnata dai genitori nella caserma dei carabinieri.

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