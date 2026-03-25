Bergamo, studente 13enne accoltella professoressa fuori da scuola: la donna è grave

Una donna di 58 anni è stata ferita con un coltello nella mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L’episodio è avvenuto poco prima delle 8 nei pressi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe un’insegnante di francese e l’aggressione sarebbe stata compiuta da uno studente 13enne di terza media, che è stato fermato. L’aggressione per ragioni ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. La donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.