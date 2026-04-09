Elia Del Grande, chiesta la convalida del fermo per rapina aggravata

Questa mattina la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese ha avanzato al Gip la richiesta di convalida del fermo per rapina aggravata di Elia Del Grande, fermo eseguito dai carabinieri della compagnia di Gallarate.

Oltre a rispondere di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, Del Grande infatti è gravemente indiziato di rapina aggravata e lesioni personali aggravate commesse ai danni della 69enne di Sesto Calende proprietaria della Fiat 500 a bordo della quale il fuggitivo è stato individuato ieri pomeriggio a Varano Borghi, in provincia di Varese, dopo essere nuovamente fuggito nei giorni scorsi.

I militari, grazie al sopralluogo eseguito, all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e dopo aver sentito la vittima e alcune persone informate, hanno acquisito gli elementi necessari che hanno condotto all’esecuzione del fermo. L’indagato, detenuto nel carcere di Varese, nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida.