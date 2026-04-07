Elia Del Grande è fuggito di nuovo: aveva sterminato la sua famiglia nel 1998

Elia Del Grande è nuovamente evaso. Del Grande, autore della strage di Cadrezzate (Varese), era detenuto nella casa lavoro di Alba (Cn) e risulta irreperibile dalla giornata di Pasqua, non avendo fatto rientro nella struttura. Lo si apprende da fonti penitenziarie. Già a novembre scorso era scomparso dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Il 7 gennaio 1998 il killer, allora 22enne, sterminò a fucilate tutta la famiglia. Per il triplice omicidio fu condannato all’ergastolo, pena poi ridotta in appello a 30 anni. Grazie ai vari benefici ne trascorse in cella 25. Del Grande uccise a colpi di fucile il padre Enea, 58 anni, la madre Alida, 53, e il fratello Enrico, 27.Per il triplice omicidio dopo avere scontato 25 anni di carcere, in seguito i giudici del tribunale di Sorveglianza lo hanno messo in libertà vigilata e collocato nella casa-lavoro.