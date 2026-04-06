Colleferro, picchia la compagna e la fa cadere dalle scale: arrestato un 55enne

I carabinieri della Compagnia di Colleferro, in provincia di Roma, hanno arrestato tre persone in distinti interventi. A Segni i carabinieri hanno arrestato un 55enne di origini tunisine per maltrattamenti nei confronti della compagna convivente. Su richiesta della vittima, una coetanea italiana, i carabinieri sono intervenuti presso l’ospedale di Colleferro, dove la donna era giunta con personale del 118 e dove ha riferito di essere stata aggredita dal compagno nel corso di una lite in casa, scoppiata per futili motivi. La donna ha denunciato di essere stata colpita con calci e pugni e di essere stata spinta violentemente, precipitando dalle scale di casa. La vittima, medicata e dimessa con 10 giorni di prognosi, ha anche riferito ai carabinieri di pregressi episodi violenti che vanno avanti da diversi mesi. Il 55enne è stato arrestato e il Tribunale di Velletri ha convalidato l’arresto. Il giudice, valutati i presupposti di legge, ha disposto il trasferimento dell’imputato nel carcere di Velletri, in attesa del processo.

In manette anche due cittadini albanesi, di 31 e 32 anni, già noti alle forze dell’ordine, bloccati dai carabinieri della Stazione di Artena dopo un furto in un supermercato. La perquisizione eseguita dai militari ha permesso di accertare che i due avevano già colpito in precedenza, ai danni di un esercizio commerciale di Colleferro. Il bottino complessivo ammonta a circa 600 euro, interamente recuperato e restituito alle attività. Gli arrestati, con l’accusa di furto aggravato, sono stati condotti nel carcere di Velletri. Nei loro confronti, i carabinieri hanno anche avanzato alla Questura di Roma la proposta di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di reingresso nei comuni di Artena e Colleferro.