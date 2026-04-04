Arrestato boss Mazzarella, Meloni: “Segnale che lo Stato c’è e non arretra”

Colpo alla Camorra: questa notte a Vietri sul mare, in provincia di Salerno, i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, coordinati e diretti dalla Dda partenopea, hanno rintracciato e arrestato Roberto Mazzarella.

Il profilo di Roberto Mazzarella così come tracciato dai carabinieri. (Fonte: ministero dell’Interno)

La latitanza di Roberto Mazzarella, boss di camorra tra i 4 latitanti più pericolosi d’Italia, è terminata in un resort di lusso a Vietri sul Mare, sulla Costiera Amalfitana. Lì, nella notte tra venerdì e sabato di Pasqua, i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, coordinati e diretti dalla Dda partenopea, lo hanno rintracciato: il camorrista, 48 anni, era lì in vacanza con la famiglia, la moglie e i due figli. L’operazione ha visto la partecipazione anche dello Squadrone ‘Cacciatori di Calabria’, le Api del gruppo di Napoli nonché la motovedetta della Capitaneria di porto di Salerno che monitorava le acque circostanti.

Mazzarella non ha opposto resistenza al momento dell’arresto: latitante dal 28 gennaio 2025, era fuggito alla cattura di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea perché indiziato di omicidio aggravato dal metodo mafioso. Nel resort di lusso i carabinieri hanno rinvenuto 3 orologi di lusso, circa 20mila euro in contanti, alcuni documenti falsi, cellulari, smartphone e manoscritti contabili sui quali ci saranno accertamenti. L’uomo, inserito nell’elenco di massima pericolosità redatto dalla Direzione centrale della Polizia Criminale, si trovava a due passi dal territorio di elezione del clan, in una delle località più note della Costiera.

Ricercato per omicidio aggravato dall’agevolazione ad associazione criminosa di tipo mafioso in concorso dal 24 gennaio 2025 e dichiarato latitante dal 28 gennaio, su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Napoli il 18 aprile 2025. L’accusa, per Mazzarella, è quella di essere l’esecutore e il mandante dell’omicidio di un innocente, Antonio Maione, trucidato in una salumeria di San Giovanni a Teduccio il 15 dicembre 2000. Uno dei boss del clan considerato tra i più potenti della camorra, attivo nel territorio di Napoli in diversi quartieri (San Giovanni a Teduccio, Forcella, Maddalena e Mercato), era tra gli eredi della struttura criminale, creata da Michele Zaza negli anni ’40 e poi passata nelle mani della famiglia Mazzarella. Lo stesso Roberto era nipote dei capiclan Ciro, detto o’ scellone, Gennaro e Vincenzo. Il camorrista è accusato in particolare di essere il mandante e l’esecutore – insieme a Clemente Amodio detto o’ luong,- dell’omicidio di Maione, avvenuto a San Giovanni a Teduccio come vendetta contro il clan Rinaldi all’interno di una delle faide più violente della camorra. Ivan Maione, fratello dell’uomo innocente ucciso per mano e volere di Mazzarella, aveva ucciso Salvatore Mazzarella, padre del boss catturato.

“Complimenti ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e alla Direzione Distrettuale Antimafia per la cattura del boss latitante Roberto Mazzarella, tra i latitanti di massima pericolosità. Un colpo importante alla camorra e un segnale chiaro: lo Stato c’è e non arretra”, ha scritto sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aggiungendo che “il Governo continuerà a fare la sua parte, sostenendo con determinazione il lavoro di chi ogni giorno combatte la criminalità organizzata per difendere legalità e sicurezza”. Plauso anche da parte del comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale di Corpo d’armata Salvatore Luongo per cui la cattura di Mazzarella “è un risultato operativo di livello”, che alimenta “la filiera della fiducia, della fiducia che dobbiamo sempre avere dai cittadini”.