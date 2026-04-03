Via Crucis al Colosseo, Papa Leone XIV: “Chi avvia guerra ne risponderà a Dio”

Il Papa che porta la croce, come a volersi caricare delle ferite del mondo insanguinato dai vari fronti di guerra. Ma non solo. La croce per portare anche le sofferenze di tanti madri che soffrono e delle tante persone a cui è tolta la dignità.

Papa Leone XIV ha partecipato alla Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo. La prima volta per Prevost da Pontefice alla presenza di circa 30mila fedeli. Il ritorno di un Pontefice all’appuntamento organizzato al monumento simbolo di Roma a distanza di quattro anni dall’ultima volta. Papa Francesco, infatti, a causa delle condizioni di salute era stato costretto a rinunciare a partire dal 2023.

Le meditazioni affidate a padre Francesco Patton

Le meditazioni sono state affidate a padre Francesco Patton, francescano già Custode di Terra Santa. Nei testi, meditati lungo le 14 stazioni, l’attualità del conflitto in Medioriente e gli 800 anni della morte di san Francesco d’Assisi. Forte il monito della prima stazione: chi avvia la guerra ne risponderà a Dio. “Ogni autorità dovrà rispondere davanti a Dio del proprio modo di esercitare il potere ricevuto – ha meditato padre Patton nel testo -: il potere di giudicare, ma anche il potere di avviare una guerra o di terminarla, il potere di educare alla violenza o alla pace, il potere di alimentare il desiderio di vendetta o quello di riconciliazione, il potere di usare l’economia per opprimere i popoli o per liberarli dalla miseria, il potere di calpestare la dignità umana o di tutelarla, quello di promuovere e difendere la vita oppure di rifiutarla e soffocarla”.

Lungo il percorso la meditazione è stata incentrata anche sulle sofferenze delle madri che “ancora oggi vedono i propri figli arrestati, torturati, condannati, uccisi” e sui troppi tentativi di togliere la dignità alle persone. Non è mancata la preghiera per “i massacri e i genocidi” e un pensiero sul ruolo delle donne. Durante la Via Crucis è stato ribadito che “il potere autentico non è quello di chi usa la forza e la violenza per imporsi, ma quello di chi è capace di prendere su di sé il male dell’umanità”. Sabato sarà un giorno di silenzio e attesa. In serata il Papa presiederà la sua prima veglia pasquale nella Basilica di San Pietro in Vaticano.