Napoli, 14enne accoltellato a scuola: denunciati due minorenni

I carabinieri di Napoli Scampia sono intervenuti ieri pomeriggio verso le 15 presso l’istituto scolastico “Pontano delle Arti e dei Mestieri“, in viale della Resistenza, a seguito della segnalazione della dirigente scolastica riguardante un alunno ferito da arma bianca a una gamba.

Gli accertamenti, resi complessi dal forte stato di ansia e paura della vittima, sono stati condotti anche grazie alla collaborazione della dirigente, consentendo ai militari di ricostruire l’accaduto.

L’aggressione

Secondo quanto emerso, poco prima dell’aggressione un 17enne, insieme ad altri coetanei, avrebbe convinto con un pretesto un 14enne a recarsi nei bagni dell’istituto. Qui il più grande avrebbe estratto un coltello, simulando più volte un attacco, per poi colpire effettivamente il giovane alla gamba. Dopo il ferimento si sarebbe verificato un fuggi fuggi generale.

I carabinieri della stazione di Scampia hanno successivamente perquisito l’abitazione del 17enne, rinvenendo un coltello a serramanico nascosto tra la biancheria in un comodino della sua camera. L’arma, tuttavia, non è risultata compatibile con la ferita riportata dalla vittima.

Le indagini e la denuncia

Ulteriori indagini hanno permesso di accertare che il coltello utilizzato per l’aggressione era stato nascosto nei pressi degli uffici dell’8 Municipalità del Comune di Napoli da un amico, un 15enne. Giunti sul posto, i militari hanno recuperato e sequestrato l’arma, un coltello a farfalla ancora intriso di sangue, nascosto in un canale di scolo coperto da un listello di legno.

Il 17enne è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di arma, mentre il 15enne dovrà rispondere di favoreggiamento. Sequestrati anche gli smartphone dei coinvolti.

Le indagini, coordinate dalla Procura per i minorenni di Napoli, proseguono per verificare eventuali precedenti episodi di bullismo legati alla vicenda.