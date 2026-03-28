Taranto: estradato in Italia latitante catturato in Spagna

È stato consegnato alle autorità italiane Emanuele Capuano, cittadino italiano di 45 anni, originario della provincia di Taranto, latitante dal dicembre 2024, destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Taranto.

L’uomo deve scontare una pena complessiva superiore a 13 anni di reclusione per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla ricettazione ed è considerato un soggetto di elevata pericolosità, operante come broker nell’ambito del narcotraffico internazionale. A seguito dell’emissione di un Mandato di Arresto Europeo da parte della Procura Generale di Taranto, su richiesta degli investigatori della Squadra Mobile jonica, il latitante era stato rintracciato e arrestato dalla Guardia Civil in una località balneare nei pressi di Alicante. All’esito delle procedure di cooperazione giudiziaria internazionale, il soggetto è stato preso in consegna dalle autorità italiane e trasferito sul territorio nazionale.