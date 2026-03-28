Macerata, 26enne trovata senza vita in un b&b: ipotesi overdose

Una giovane donna di 26 anni è stata ritrovata senza vita in una stanza di un bned and breakfast a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Secondo quanto apprende LaPresse, il corpo non presenterebbe segni di violenza e il decesso potrebbe essere dovuto a una overdose. Sul posto è intervenuta la polizia allertava dal 118, alle 9.45 di stamani. Gli agenti della volante del Commissariato di Civitanova Marche ha accertato il decesso di una giovane 26 enne di origini italiane. È intervenuto il medico legale per accertare le origini del decesso insieme con il personale dell’anticrimine e della Polizia Scientifica del Commissariato.