Papa Leone XIV e il vecchio conto Paypal: il tesoriere dell’Illinois gli restituisce 8 dollari

“La sua banca avrà anche riattaccato il telefono in modo clamoroso a Papa Leone il mese scorso, ma oggi in Piazza San Pietro, in Vaticano, non c’era bisogno del telefono”. È il commento del tesoriere dello Stato dell’Illinois, Michael Frerichs, al video pubblicato sui social mercoledì 3 giugno in cui mostra la consegna a Papa Leone XIV di un buono di 8,65 dollari, proventi di un vecchio conto PayPal che Robert Prevost aveva lasciato in Illinois prima dell’elezione a Pontefice. Leone XIV ha risposto ricordando l’episodio a cui ha fatto riferimento Frerichs, che risale al mese scorso: “Mi hanno riattaccato il telefono in faccia, si sono infastiditi”, ha detto il Pontefice riferendosi alla sua banca. Il tesoriere Frerichs e sua moglie Erica hanno portato anche una moneta commemorativa di Lincoln, un libro sulla storia di Chicago e due rosari della nonna di lei da far benedire.