Trescore Balneario, l’insegnante accoltellata lascia la terapia intensiva

Ha trascorso la notte in terapia intensiva senza complicazioni Chiara Mocchi, l’insegnante ferita ieri mattina in un’aggressione avvenuta in una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

Secondo quanto si apprende, le condizioni della docente sono in miglioramento e questa mattina i medici ne hanno disposto il trasferimento in reparto.

La donna era stata ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata colpita con un coltello all’interno dell’istituto scolastico da un alunno 13enne. Il ragazzo, subito bloccato e poi fermato dai carabinieri, al momento del gesto indossava una maglietta con la scritta ‘Vendetta’. Nello zaino aveva anche una pistola scacciacani. Secondo quanto emerso, il ragazzo aveva anche uno smartphone appeso al collo, che avrebbe utilizzato per riprendere l’aggressione in diretta Telegram. Il telefono è stato sequestrato dagli investigatori. La casa del 13enne è stata perquisita: i carabinieri hanno trovato materiale verosimilmente propedeutico alla preparazione di ordigni.

Parolin: “Serve intervento normativo ma è questione di valori”

“L’accoltellamento dell’insegnante in provincia di Bergamo? Credo che di fronte a questi fenomeni ci sia bisogno anche di un intervento normativo che nella misura del possibile prevenga e impedisca questi episodi quindi non è da escludere anche questo. Però nello stesso tempo bisogna, a mio parere, considerare che è una questione di più ampia portata cioè è una questione di valori. Quali sono i valori ai quali si ispirano anche i nostri giovani, quali sono i valori che noi trasmettiamo ai nostri giovani e che impediscono queste degenerazioni che poi avvengono e quindi è una questione fondamentalmente di educazione”. Lo ha detto il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, rispondendo ai giornalisti a margine di un evento su Alcide De Gasperi nella Biblioteca Apostolica della Santa Sede.

“Ho visto una trasmissione dove si diceva ‘la scuola teatro di violenza’, forse era in riferimento proprio a questo, no? Ma la scuola deve diventare invece un teatro, un luogo dove si impara a vivere insieme, a rispettarsi e ad essere costruttivi”.