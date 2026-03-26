Sciopero 27 marzo 2026: stop per trasporto pubblico locale, scuola e stampa

Giornata di scioperi venerdì 27 marzo, con agitazioni che interessano il trasporto pubblico locale, la scuola e l’informazione.

Trasporto: agitazioni a Milano, Torino e Napoli

A Milano, i lavoratori del gruppo Atm si fermano per 24 ore su iniziativa di Ai Cobas. L’interruzione del servizio è prevista tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 fino a fine servizio. Ma ci sono scioperi in varie altre città Milano: nell’area di Monza e Brianza sulla rete Net è previsto uno stop dalle 9 alle 11.50 e dalle 14:50 a fine turno. A Torino lo stop dei lavoratori di Arriva Italia è proclamato dalle 16 fino a fine servizio. A Napoli il personale della società Eav incrocia le braccia per 4 ore, dalle 19 alle 23. A Novara i sindacati hanno indetto un’agitazione per i lavoratori della Sun dalle 17.30 alle 21.30.

Scuola, agitazione indetta dal Sisa per tutto il settore

Sul fronte scuola il personale scolastico di ruolo e precario, docente, dirigente e Ata si ferma in tutta Italia per uno sciopero indetto dal sindacato Sisa. La piattaforma prevede la richiesta di assunzione per tutti i posti vacanti, aumento del 20% degli stipendi, ruolo unico per docenti e riduzione dei costi Tfa.

Stampa, sciopero Fnsi di 24 ore per i giornalisti

I giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate web, televisioni e radio a diffusione nazionale scioperano per 24 ore venerdì 27 marzo nell’ambito di un’agitazione proclamata dalla Fnsi. Il sindacato ha convocato la mobilitazione contro il mancato rinnovo del contratto nazionale scaduto da dieci anni, “contro la chiusura degli editori della Fieg alle richieste avanzate dal sindacato al tavolo delle trattative”. “Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per il 16 aprile – si legge in una nota della Federazione Nazionale della Stampa-. Avere un contratto rinnovato non è un privilegio”.