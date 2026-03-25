Test Medicina, Tar del Lazio boccia i ricorsi contro il semestre filtro

Il Tar del Lazio ‘boccia’ i ricorsi contro il semestre filtro per l’accesso alla Facoltà di Medicina. Il tribunale amministrativo, secondo quanto apprende LaPresse, ha pubblicato una serie di ordinanze con cui ha respinto le domande cautelari sui ricorsi. Il nuovo sistema, secondo il Tar, non presenterebbe irregolarità. Non può infatti ritenersi “manifestamente irragionevole la strutturazione di una fase di accesso basata sul superamento, con la mera sufficienza, di taluni esami universitari”, si legge nella decisione.

Il Tribunale ha quindi riconosciuto il principio in base al quale le prove del semestre filtro non sono stati semplici test di ammissione, ma esami universitari che incidono sulla carriera dello studente. Il Tar non ha quindi sospeso, come richiesto, la procedura del cosiddetto “semestre filtro”, comprese le graduatorie formate. Il Tribunale non ha condiviso le contestazioni relative ai presunti “disagi sociali” e alla “compressione del diritto allo studio”, rilevando, al contrario, l’esistenza di strumenti di sostegno (“le provvidenze apprestate dalla legge”), come borse di studio e altre agevolazioni. È stata definita “del tutto generica”, dunque priva di argomentazioni concrete e specifiche, la denuncia di violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.