Medicina, oggi la graduatoria dopo gli esami del semestre filtro

È attesa per oggi la pubblicazione della graduatoria nazionale per l’accesso alla facoltà di Medicina dopo gli esami del semestre filtro di novembre e dicembre scorsi. Gli aspiranti camici bianchi potranno consultare la loro posizione collegandosi al portare Universitaly e per ogni candidato sarà indicata la sede di destinazione.

Sono 22.500 gli idonei

Sono 22.500 gli idonei per la graduatoria nazionale di Medicina, quegli studenti che, cioè, hanno superato almeno un esame, a fronte dei 17.278 posti disponibili. Nove sezioni di una sola graduatoria nazionale: nessun posto dei circa 24mila disponibili resterà vuoto. In graduatoria entreranno gli studenti con sufficienze ‘dirette’, ‘reintegrate’ e crediti da recuperare. Il punteggio finale viene calcolato sulla base dei voti pari o superiori a 18: i risultati insufficienti non contribuiscono alla definizione del punteggio utile per entrare in graduatoria.

La graduatoria comprenderà gli studenti che hanno ottenuto almeno tre sufficienze e i ragazzi non hanno ottenuto tre 18/30, ma che hanno accumulato un ‘debito’ che andrà colmato. Saranno gli Atenei a organizzare e gestire le prove di recupero per consentire ai ragazzi di colmare i debiti e avere i crediti formativi universitari.