Napoli, Italo Ferraro investito e ucciso da uno scooter: lo scrittore aveva 84 anni

Incidente stradale mortale ieri sera a Napoli, lo scrittore 84enne Italo Ferraro, è stato investito da uno scooter mentre attraversava la carreggiata in corso Vittorio Emanuele. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 nei pressi della stazione Corso Vittorio Emanuele della Funicolare di Montesanto. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale di Napoli, intervenuta sul posto, l’anziano stava attraversando la carreggiata quando è stato investito da uno scooter guidato da una ragazza di 27 anni che procedeva in direzione piazza Mazzini. Italo Ferraro, già docente universitario di Progettazione alla facoltà di Architettura della Federico II, era autore di diversi libri tra cui “Atlante storico di Napoli“, collana dedicata ai diversi quartieri della città e alla loro trasformazione urbanistica nei secoli.

L’84enne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove questa mattina è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’eventuale esame autoptico. La 27enne conducente dello scooter è stata portata all’ospedale Cto, non è in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dell’Unità operativa di Scampia della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Lo scooter è stato posto sotto sequestro e alla 27enne, sottoposta ad accertamenti urgenti per verificare l’eventuale stato di alterazione al momento dell’impatto, è stata ritirata la patente di guida.