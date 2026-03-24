Lecce, abusi sessuali su una bambina di 8 anni: due arresti tra cui la madre

I carabinieri hanno arrestato una donna di 53 anni e un uomo di 71 anni. La piccola è stata affidata a una comunità protetta

I carabinieri della stazione di Taviano, in provincia di Lecce, hanno arrestato un uomo di 71 anni e una donna di 53 anni, ritenuti presunti responsabili dei reati di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile. Le indagini hanno permesso di ricostruire una sequenza di condotte criminose tra l’agosto 2024 e l’agosto 2025. Nel corso di questo periodo, i due indagati (residenti nel basso Salento e non conviventi) avrebbero sistematicamente costretto la figlia della donna, una bambina di otto anni, a subire gravi abusi sessuali da parte dell’uomo, ai quali la madre partecipava attivamente. Quest’ultima avrebbe inoltre documentato le violenze attraverso la produzione di fotografie e video, trasmessi al 71enne.

Durante l’esecuzione della misura cautelare, i militari dell’Arma hanno proceduto al sequestro degli apparati informatici di entrambi gli arrestati. Il materiale, che potrebbe rivelarsi determinante per l’ulteriore sviluppo delle indagini, sarà sottoposto ad accertamenti tecnici disposti dall’Autorità Giudiziaria. La bambina, nel frattempo, è stata affidata a una idonea comunità protetta, al fine di garantirne l’incolumità e avviarne il necessario percorso di supporto e recupero. Al termine delle formalità di rito, la 53enne e il 71enne sono stati condotti nella Casa Circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.