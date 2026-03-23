Cesare Parodi, si è dimesso il presidente dell’Anm

Il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, ha comunicato pochi minuti fa ai colleghi le sue dimissioni irrevocabili, per motivi strettamente personali, dal ruolo al vertice della presidenza dell’Associazione Nazionale Magistrati.

Le dimissioni poco prima della chiusura delle urne per non legarle al referendum

Cesare Parodi, procuratore aggiunto a Torino, secondo quanto apprende LaPresse, si è dimesso a causa dei gravi problemi di salute di un familiare e ha deciso di comunicare la sua decisione poco prima della chiusura delle urne per il referendum sulla riforma della Giustizia, per non legare le dimissioni a qualunque sarà il risultato dello spoglio.