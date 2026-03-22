Roma, esplosione a Piana del Sole: crolla palazzina, 2 feriti

Un’esplosione ha causato il crollo di una palazzina e il danneggiamento di altri due palazzi a Roma, in zona Piana del Sole. Ci sono due persone ferite in modo grave. Gli sfollati sono circa 70. L’esplosione si è verificata tra via Travagnasco e via Cigliè.

I Vigili del fuoco hanno concluso le operazioni di ricerca sotto le macerie della villetta crollata, escludendo la presenza di altre persone coinvolte. Sono ora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. I Vigili del fuoco hanno estratto due persone, affidate alle cure dei sanitari del 118 che le hanno trasportate in ospedale in codice rosso. L’esplosione, causata da una bombola di gpl, si è verificata alle 12.50 e ha coinvolto tre villette, una delle quali è crollata. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco con autobotte, Autoscala e nucleo Cinofilo. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si sta recando sul luogo dell’esplosione a Piana del Sole per seguire da vicino la situazione.