Milano, incidente in viale Mugello: morti due ventenni

Lo scontro è avvenuto in piena notte: coinvolte un’auto e una moto

Una ragazza di vent’anni e un ragazzo di 23 anni hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamani, alle 3.50, tra Viale Mugello e Corso Ventidue Marzo, a Milano.

I due erano in sella a una moto quando è avvenuto lo scontro con una macchina, un taxi, guidato da un uomo di 61 anni. Nell’impatto i due giovani hanno perso la vita. Stando a quanto emerso dai primi rilievi della Polizia Locale di Milano, i ragazzi non avrebbero rispettato il semaforo rosso. La moto, proveniente da Piola, stava percorrendo viale Campania, in direzione Corvetto; il taxi, invece, proveniente dal centro, stava percorrendo viale XXI Marzo, direzione periferia. Giunta all’incrocio, la due ruote ha proseguito la marcia nonostante il rosso. In quel momento è arrivato il taxi, che dopo l’urto si è ribaltato, finendo la marcia in viale Corsica al civico 3.

Il taxi che si è scontrato con la moto su cui erano i due ventenni. (Foto Stefano Porta/LaPresse)

Il pm di turno ha disposto il sequestro dei veicoli e dei caschi, mentre le salme sono a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il conducente del taxi è stato soccorso e trasportato in codice giallo al policlinico.