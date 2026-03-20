Milano, incendio alla Torre dei Moro: 9 condanne

Il Tribunale di Milano ha condannato per disastro colposo, a pene fino ai tre anni, nove degli imputati del processo per la Torre dei Moro, il grattacielo di 18 piani che prese fuoco il 29 agosto 2021 devastando 26 appartamenti, 13 auto e provocando la morte di animali domestici.

Incendio alla Torre dei Moro, le condanne

La giudice Amelia Managò ha condannato a tre anni Teodoro Martinez e Francisco Ybbarra Churruca, i due manager spagnoli della Alucoil, il produttore iberico dei pannelli Larson, utilizzati per il rivestimento dei pilastri esterni e delle “vele” dei parapetti lungo le facciate nella torre di via Antonini che, secondo la pm Marina Petruzzella (che aveva chiesto per loro otto e sette anni di reclusione), avrebbero contribuito a trasformare il palazzo in “una torcia”. Inoltre avrebbero fatto parte dei “macroscopici vizi di progettazione ed esecuzione” nelle facciate con componenti altamente infiammabili “privi di qualsivoglia etichettatura” o “certificazione” e “valida classificazione al fuoco”.

Due anni e sei mesi la condanna per Giordano Cantori (otto anni la richiesta della Procura), l’imprenditore che curava la produzione e la commercializzazione dei pannelli in Italia. Stessa pena per Ettore Zambonini, rappresentante legale della Zambonini spa, società subappaltatrice della Moro Costruzioni in particolare per i lavori di rivestimento delle ‘vele’ della torre. Due anni ciascuno per Gianpaolo Leoni (responsabile del Progetto generale antincendio) e per il progettista del palazzo di via Antonini 32, Orio Delpiano. Un anno e mezzo al manager della Zambonini, Massimo Mastrocinque e infine otto mesi per l’amministratrice della committente il progetto immobiliare Polo srl, Stefania Grunzweig, e un anno a Gianpaolo Cremaschi (ufficio acquisti Polo srl).

Assoluzioni e proscioglimenti

Assolto Alberto Moro della Moro Costruzioni, general contractor dell’opera (Roberto Moro nel frattempo è deceduto e la sua posizione si è estinta), altri tre dipendenti di livello inferiore della Zambonini spa. Assoluzioni che si sommano ai proscioglimenti già avvenuti udienza preliminare da parte della gup Ileana Ramundo per altre quattro persone: il funzionario e il dirigente dei vigili del fuoco che avevano istruito il certificato di prevenzione incendi, Luciano Propana e Mario Abate, il responsabile tecnico del cantiere della Torre dei Moro, Crescenzo Panico e Giacomo Passera dell’ufficio acquisti della Zambonini spa.

Il Tribunale, che ha condannato gli imputati a pene molto inferiori a quelle chieste dalla pm, ha concesso a tutti le attenutane generiche. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.