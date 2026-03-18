Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli, due medici indagati anche per falso in cartella clinica

Nuova contestazione della Procura di Napoli nei confronti di due dei sette indagati per la morte di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto il 21 febbraio scorso all’ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. Sono indagati anche per falso, oltre che per omicidio colposo, il primario Guido Oppido e la cardiochirurga Emma Bergonzoni.

Alle nuove contestazioni i due membri dell’équipe chiurgica del Monaldi (Oppido difeso dagli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge, Bergonzoni dall’avvocato Vincenzo Maiello) potranno rispondere in occasione dell’interrogatorio fissato per il prossimo 31 marzo, fornendo la propria versione dei fatti.

Secondo i pm partenopei, nella cartella clinica relativa all’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto il piccolo Domenico Caliendo sarebbe stato modificato l’esatto orario del clampaggio aortico che ha dato inizio alla cardiectomia, uno dei punti centrali della ricostruzione di quanto accaduto in sala operatoria. L’ipotesi della Procura è che il clampaggio e l’espianto del cuore nativo del piccolo Domenico sia iniziato in anticipo rispetto all’arrivo in sala operatoria del nuovo cuore proveniente da Bolzano e, soprattutto, ben prima che ci si rendesse conto che l’organo da impiantare era ormai irrimediabilmente danneggiato.

La direttrice dell’ospedale: “Non mi dimetto, tradita dal primario Oppido”

“Dimettermi? Non credo di dover farlo. Sarebbe un atto inutile e deresponsabilizzante. Le eventuali responsabilità, penali e civili, sono personali e spetta alla magistratura individuarle sul piano giuridico. Sul piano gestionale e organizzativo ho sempre ponderato le decisioni più opportune cercando di bilanciare ogni atto tra la salvaguardia dei pazienti e l’interesse collettivo”. A dirlo è Anna Iervolino, direttrice generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli che comprende gli ospedali Monaldi, Cto e Cotugno di Napoli, intervistata da Mattino, Repubblica e Corriere del Mezzogiorno. Iervolino spiega di sentirsi “tradita” dal primario Guido Oppido che il 23 dicembre 2025 ha trapiantato sul piccolo Domenico l’organo compromesso dal ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano.

“Ho convocato la prima riunione urgente il 30 dicembre, il giorno dopo ho chiesto al primario Guido Oppido una relazione completa anche della ricostruzione dell’équipe che era stata a Bolzano per l’espianto. Ci è arrivata, protocollata, l’8 gennaio. In quel documento, per la prima volta, si parlava nero su bianco non di un generico problema con il ghiaccio, ma di cuore congelato“.

La vicenda della fallita operazione al cuore e del decesso del piccolo Domenico Caliendo, spiega la dg, “l’ho dovuta mettere a fuoco progressivamente. I primi giorni, in base alle notizie ricevute, simili a tante altre relative a trapianti difficili ma che poi si risolvono nel migliore dei modi, ero preoccupata ma speranzosa. Poi ho avuto progressivamente contezza della gravità dell’accaduto. Non ci ho dormito la notte per la partecipazione anche emotiva al dramma che si profilava per il piccolo ei suoi genitori. Ho la coscienza di aver fatto ogni scelta, con responsabilità, ponderazione, attenzione massima e spirito di servizio, sia prima di questo dramma sia durante queste sofferte settimane”.

Di fronte alla notizia della nuova ispezione straordinaria disposta dalla Regione Campania, Iervolino assicura: “Continuerò a collaborare come ho fatto sin dal primo giorno, con i carabinieri, poi con gli ispettori regionali e ministeriali”.