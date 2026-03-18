Biennale di Venezia, incendio al padiglione della Serbia

Questa mattina è scoppiato un incendio sul tetto del Padiglione Serbia della Biennale di Venezia. Secondo quanto si apprende il rogo è stato subito domato. Le fiamme sono divampate intorno alle 10 di questa mattina durante la coibentazione del tetto del padiglione. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenute due Apl (autopompe lagunari) del distaccamento di Venezia, supportate da una imbarcazione del Nucleo Nautico di Marittima. Alla Biennale di Venezia è prevista per domani la presentazione alla stampa del padiglione centrale, ai Giardini, riqualificato coi fondi del Pnrr.

Non rientrano intanto le polemiche attorno all’annunciata partecipazione della Russia alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, fortemente criticata dall’Ucraina e che ha innescato uno scontro tra il presidente della Fondazione Biennale Buttafuoco e il ministro della Cultura Alessandro Giuli.