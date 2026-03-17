Nuovo arresto per Baby Gang: il rapper fermato a Lecco per armi, rapina e maltrattamenti

Un nuovo arresto per Mouhib Zaccaria, nome all’anagrafe di Baby Gang. All’alba di stamani, i carabinieri del Comando provinciale di Lecco hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni che vedono il trapper e molte persone a lui vicine. Il nuovo arresto arriva a pochi giorni dalla condanna, il 4 marzo scorso, a 2 anni e 8 mesi, per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. Il 24enne era stato arrestato, l’11 settembre del 2025, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Lecco. Nel corso di una perquisizione, avevano rinvenuto in una stanza d’albergo a Milano l’arma clandestina. Ulteriori dettagli in merito alla nuova vicenda giudiziaria saranno forniti nel corso della conferenza stampa prevista alle 11 presso il Comando provinciale dei carabinieri di Lecco alla presenza del procuratore Ezio Domenico Basso.

La condanna a 2 anni e 9 mesi per la sparatoria in Corso Como

Baby Gang era stato condannato a 2 anni 9 mesi e 10 giorni, nel processo sulla sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022, in via di Tocqueville vicino corso Como, a Milano insieme ad altri tra cui il rapper Simba la Rue per la sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio in via di Tocqueville, vicino corso Como, zona della movida milanese, durante la quale due senegalesi erano stati gambizzati.. Alla rissa avrebbero partecipato almeno 13 persone, di cui 11, tra i quali i due trapper e due minorenni, appartenenti a un’unica fazione. La rissa a calci e pugni si è conclusa come una vera e propria esecuzione nei confronti dei due senegalesi, feriti alle gambe da colpi d’arma da fuoco e derubati del denaro e altri effetti personali. I carabinieri avevano tratto in arresto nove persone, protagoniste di una spirale di aggressioni e ritorsioni tra le bande di Simba La Rue e Baby gang, unite nella gang di Piazza Prealpi, e quella di Baby Touchè, per l’aspra conflittualità determinata dalle rivalità nella diffusione delle rispettive produzioni musicali.