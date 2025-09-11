Baby Gang arrestato: le armi nei video e la perquisizione

Ancora guai giudiziari per Baby Gang. Il trapper è stato arrestato perché trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa: le accuse per lui sono quelle di detenzione di arma clandestina e ricettazione. Il cantante, al secolo Mouhib Zaccaria, è stato fermato a Milano dai Carabinieri di Lecco, supportati dall’Arma del capoluogo meneghino, mentre si trovava in un albergo. A Calolziocorte, presso la sua abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto occultate in un vano altre due pistole clandestine.

Le perquisizioni sono avvenute nell’ambito di un’operazione eseguita nella prima mattina di oggi, 11 settembre 2025. I militari della Compagnia di Lecco hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Lecco su richiesta della locale Procura nei confronti di quattro persone, tra loro imparentate, con passaporto macedone, residenti in Valsassina in provincia di Lecco, per concorso in detenzione e porto illegale di armi da fuoco comuni e da guerra, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, per un giro d’affari non inferiore ai 12mila euro al mese.

L’indagine, condotta dalla Compagnia di Lecco a partire dal gennaio 2024, prende le mosse dall’arresto di uno degli attuali indagati, trovato in possesso, oltre che di sostanze stupefacenti, di un fucile mitragliatore d’assalto di derivazione AK47, risultato di fabbricazione ex cecoslovacca, perfettamente funzionante, con il relativo munizionamento. I Carabinieri sono riusciti a ricostruire come tale arma fosse riconducibile alla famiglia HETEM, nonché a riscontrare come fosse stata utilizzata durante le riprese di alcuni video musicali di Baby Gang e di Simba La Rue al secolo SAIDA Mohamed Lamine cl. 2002, anche lui indagato nel medesimo procedimento e attualmente detenuto.