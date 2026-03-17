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martedì 17 marzo 2026

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 Milano, pedone investito e ucciso da un tir

 Milano, pedone investito e ucciso da un tir
Milano, pedone investito e ucciso da tir (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
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In un altro grave incidente una ciclista è stata travolta da un’auto: è in codice rosso

Il conducente di un tir ha investito e ucciso un pedone oggi a Milano. E’ successo in piazza Ovidio all’incrocio di via Mecenate, poco dopo le 14.20. Secondo una prima ricostruzione il pedone stava attraversando la strada quando è stato investito dal mezzo pesante.

La vittima, ancora non identificata, è stata da poco estratta dai vigili del fuoco di piazzale Cuoco giunti sul posto. Presenti anche polizia municipale e 118. 

Auto travolge ciclista: donna in gravi condizioni

Un altro grave incidente è avvenuto sempre a Milano coinvolgendo questa volta una ciclista. Una donna, in sella alla sua bicicletta, è stata travolta da un’automobile in viale Belisario ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Secondo le prime informazioni la persona alla guida della vettura avrebbe avuto un malore prima di travolgere un semaforo e la ciclista.

 Milano, pedone investito e ucciso da un tir
Ciclista travolta da un’automobilista e da un impianto semaforico in Viale Belisario – Milano, Italia – Martedì, 17 marzo 2026 (foto Stefano Porta / LaPresse)
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