 Milano, pedone investito e ucciso da un tir

In un altro grave incidente una ciclista è stata travolta da un’auto: è in codice rosso

Il conducente di un tir ha investito e ucciso un pedone oggi a Milano. E’ successo in piazza Ovidio all’incrocio di via Mecenate, poco dopo le 14.20. Secondo una prima ricostruzione il pedone stava attraversando la strada quando è stato investito dal mezzo pesante.

La vittima, ancora non identificata, è stata da poco estratta dai vigili del fuoco di piazzale Cuoco giunti sul posto. Presenti anche polizia municipale e 118.

Auto travolge ciclista: donna in gravi condizioni

Un altro grave incidente è avvenuto sempre a Milano coinvolgendo questa volta una ciclista. Una donna, in sella alla sua bicicletta, è stata travolta da un’automobile in viale Belisario ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Secondo le prime informazioni la persona alla guida della vettura avrebbe avuto un malore prima di travolgere un semaforo e la ciclista.