Caporalato, Fontana: "Strumentale accostamento, mio cognato dimostrerà la sua innocenza"

“Chiedete a mio cognato che sicuramente dimostrerà la propria innocenza, come ha dimostrato in precedenti episodi nel quale è stato coinvolto”. Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, in merito alle indagini che vedono coinvolto il cognato Andrea Dini, insieme con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d’inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel made in Italy, a margine della presentazione ‘Economia della Salute. Stati Generali’ a Palazzo Lombardia a Milano. “Mi chiedo la strumentalità della domanda e dell’abbinamento del mio nome con quello del dottor Dini, che è titolare dell’azienda nella quale io non ho alcuna parte e quindi prendo atto del fatto che più che sapere le cose, poi volete cercare di mettere sempre un pizzico di veleno nelle richieste”, ha affermato. “Penso proprio di sì, sarò in piazza il 18 aprile per la manifestazione organizzata in piazza Duomo dei Patrioti europei”, ha aggiunto.