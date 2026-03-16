Crans Montana, Achille Lauro fa visita ai ragazzi ricoverati al Niguarda

Achille Lauro ha fatto visita, questa mattina, ai ragazzi ancora ricoverati al Niguarda, a Milano, per le ferite riportate nell’incendio di Capodanno a Le Constellation, a Crans Montana, in Svizzera.

Sui propri social, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha annunciato la visita di Achille Lauro postando una foto dell’equipe medica del reparto. “Dopo la sua esibizione a Sanremo, dopo quella canzone dedicata a loro, i ragazzi sopravvissuti all’incendio di Crans-Montana ricoverati all’ospedale Niguarda hanno espresso un desiderio: poter conoscere Achille Lauro – scrive Bertolaso – Oggi il mio ringraziamento va a un cantante, ma soprattutto a un ragazzo, davvero speciale. Lauro con la sua disponibilità e dolcezza ha saputo portare un po’ di gioia nel cuore di quei ragazzi che tanto hanno sofferto, incontrando anche i giovani dimessi e alcuni genitori, anche di chi non c’è più. Un grazie particolare anche a Carlo Conti che ci aiutato ad organizzare l’incontro. Grazie davvero”.