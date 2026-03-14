Roma, Forza Nuova raduna i "camerati" d'Europa per il terzo 'APF Meeting'

Forza Nuova sceglie un hotel nel quartiere romano dell’Eur per ospitare il terzo ‘APF Meeting‘: l’incontro dell’Alliance for Peace & Freedom, l’internazionale europea dell’estrema destra. ‘No war for Israel’ è il titolo dell’incontro che ha visto esponenti dai neo-falangisti spagnoli, ai nazionalisti serbi passando per i neo-nazisti tedeschi di ‘Heimat’ e i francesi di ‘Les Nationalistes’. A fare gli onori di casa il leader e co-fondatore del movimento neo-fascista Forza Nuova Roberto Fiore. Presente in sala anche un esponente del nazionalismo russo che, dichiara Fiore, non può parlare per motivi di sicurezza. Tra le bandiere delle varie sigle nazionaliste spicca la bandiera palestinese. Tema infatti di questa edizione è la guerra innescata dagli attacchi di Usa e Israele all’Iran e in generale la politica estera dei paesi europei nei confronti di Tel Aviv. Ogni intervento, rivolto alla platea di “camerati”, rilancia l’appello alla difesa della nazione o addirittura della razza e al contrasto dell’immigrazione.

“Dove sbaglia la destra di governo? Dopo il caso Epstein è tutto più chiaro” risponde Fiore a margine dell’evento. “Epstein, e quindi li Mossad, ha finanziato la crescita di determinate destre europee che infatti hanno ricambiato con una posizione supina nei confronti del sionismo. Forza Nuova e tutti quelli che avete sentito oggi hanno invece una posizione chiarissima sul sionismo: è la forza che porta a guerre, odio e discriminazione nel mondo. Questo è quello che ci separa”. E sul governo Meloni aggiunge: “Già da tempo diciamo che il fatto che Meloni faccia entrare 350mila immigrati all’anno, abbia contribuito a far scoppiare la guerra in Ucraina e abbia taciuto sul genocidio dei palestinesi ci rende agli antipodi di Fratelli d’Italia. Poi c’è un popolo di destra a cui ci rivolgiamo affinché si unisca in una lotta di liberazione”.