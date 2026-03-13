Incidenti, strage sulle strade: oggi diverse vittime, due morti sulla Pontina

Sulla statale 148 “Pontina” è stata chiusa questa mattina la carreggiata in direzione Terracina, al km 43,000, ad Aprilia (LT), a causa di un incidente in cui hanno perso la vita due persone. È stata istituita l’uscita obbligatoria al km 42,900 su via del Tufetto.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine. Ma non è questo l’unico incidente mortale di oggi, in un venerdì 13 funestato da molti lutti sulle strade in tutta la penisola.

Scontro in A1 nel Frusinate, tre morti e un ferito grave

Sono tre le vittime dello scontro tra un furgone e un’auto avvenuto questa mattina intorno alle 7.30 sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione Sud, nel territorio di Arce (FR). Il furgone trasportava operai diretti a un cantiere nel Cassinate. Tre persone sono rimaste incastrate nel mezzo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarle. L’auto coinvolta era guidata da un automobilista di Frosinone, ora ricoverato in codice rosso all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. Sul posto il personale di Autostrade, i sanitari del 118 e la polizia stradale di Cassino.

Scontro tra auto e mezzo pulizia strade nel Torinese, un morto

Il 118 dell’Azienda Zero è intervenuto questa mattina poco prima delle 7 in via Cumine 18 a Rivoli per un incidente stradale mortale che ha coinvolto un’auto e un mezzo per la pulizia delle strade. La vittima è un uomo di 55 anni. Sul posto sono state inviate due ambulanze dalla Centrale Operativa del 118 di Torino. I sanitari hanno soccorso anche una seconda persona rimasta coinvolta nel sinistro, successivamente trasportata all’ospedale di Rivoli. Presenti anche i vigili del fuoco.

Investito da auto, muore pedone nel Salernitano

È di un morto il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina lungo la SS18 Tirrena Inferiore nel territorio di Eboli, in provincia di Salerno. A perdere la vita un pedone, che è stato investito da un’auto. Il tratto interessato è stato chiuso in entrambe le direzioni. La circolazione è deviata, la riapertura della tratta stradale avverrà al termine delle attività dei rilievi del sinistro. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine.

Scontro tra auto e furgone a Roma, morto 87enne

Incidente tra due mezzi, una Toyota Yaris e un furgone Peugeot Boxer, questa mattina in Via Alfonsine all’incrocio con via di Mezzocammino a Roma. Sul posto intervenute le pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi e in ausilio agenti del Gpit (gruppo pronto intervento traffico) per i servizi di viabilità. Nell’incidente deceduto il conducente della Yaris, un uomo di 87 anni. Alla guida del furgone un uomo italiano di 33 anni, condotto al Sant’Eugenio per essere sottoposto ai test tossicologici e alcolemici. Indagini sono tuttora in corso per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.