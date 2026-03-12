Delitto di Garlasco, Sempio: “Stasi per me è il carnefice, la sua condanna non ingiusta”

“Alberto Stasi è un “carnefice”. Lo ha detto Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto del 2007, ha risposto in un’intervista in onda stasera a Dritto e rovescio su Retequattro in merito a cosa pensa riguardo ad Alberto Stasi, condannato definitivamente per lo stesso delitto, chiedendosi se sia da considerare vittima o carnefice. “Vedendo quello che io ho visto nella parte che ho potuto seguire, non ho trovato nulla che smonti le vecchie condanne. Quindi io ad oggi quella condanna non la vedo come ingiusta, non vedo nulla che le vada a smontare per ora. Quindi sì, per me è il carnefice”, ha aggiunto.

La tesi difensiva dell’amico del fratello della vittima

L’alibi di Andrea Sempio è rappresentato dai genitori del 37enne, il padre in particolare, almeno fino alle 9.50 del mattino. Poi c’è il ‘celebre’ scontrino del parcheggio di piazza Ducale a Vigevano della durata di un’ora fra le 10.18-11.18. Ancora alle 9.58 il cellulare dell’indagato aggancia la cella telefonica di Garlasco. Circostanza che viene letta almeno come misteriosa perché a quell’ora avrebbe già dovuto essere in viaggio per raggiungere la libreria di Vigevano anche se, in astratto, la compagnia telefonica spiegò che quella cella era comunque compatibile con un trasferimento in auto verso l’ex capoluogo di provincia. Gli inquirenti non sembrano attribuire però valore a quel pezzo di carta del parcheggio, sia perché privo del numero di targa dell’auto dei Sempio, sia per le modalità di consegna: oltre un anno dopo i fatti (ottobre 2008) durante un verbale di testimonianza sulle cui modalità, in particolare un’interruzione (non trascritta) avvenuta proprio per andare a casa a recuperare lo scontrino, la versione di Sempio e dei carabinieri che lo interrogano non combacia.