Terremoto a Napoli, verifiche su treni: circolazione regolare

È tornata regolare dalle 7.40 la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, dopo le verifiche tecniche sulla linea effettuate a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 5.9 con epicentro nel golfo di Napoli alle 00.03.

Il sisma si è verificato a una profondità di 414 km e non è stato avvertito dalla popolazione. La circolazione dei treni è stata comunque sospesa in via precauzionale dalle 00.40 per permettere le verifiche tecniche sulla linea, che hanno dato esito negativo. Dalle 6.30 la circolazione è ripresa gradualmente, fino a tornare regolare dalle 7.40. Alcuni treni dell’Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito limitazioni di percorso, cancellazioni o variazioni.

La scossa di magnitudo 5.9 in zona Golfo di Napoli e Capri

Secondo i dati forniti dall’Ingv la scossa di terremoto è stata di magnitudo ML 5.9 ed è stata registrata nella zona del Golfo di Napoli e Capri alle 00:03. Secondo la Sala Sismica Ingv di Roma, l’epicentro è stato localizzato alle coordinate 40.5237 N, 14.1318 E, a una profondità di 414 km. Non si registrano danni o feriti.

Data la profondità significativa, il sisma è stato percepito debolmente in superficie.