Inchiesta urbanistica Milano, sequestrato il cantiere di via Papiniano

Il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto il “sequestro preventivo” del cantiere di viale Papiniano 48 per la torre di 8 piani in zona San Vittore, con appartamenti in vendita a 2 milioni di euro, che dovrebbe nascere dalla demolizione di un magazzino-deposito di 4 piani, autorizzata con Scia alternativa al permesso di costruire, come una ristrutturazione edilizia invece che “nuova costruzione”, senza piano attuativo e in un’area sottoposta al vincolo ‘Naviglio Grande’ e al vincolo regionale ‘Nucleo Rurale di Interesse Paesaggistico’. Accolto il ricorso delle pm Giovanna Cavalleri e Luisa Baima Bollone con l’aggiunto Paolo Ielo contro l’ordinanza con cui il 21 novembre la gip Sonia Mancini aveva annullato il sequestro d’urgenza per abusi edilizi e lottizzazione abusiva con la tesi della “buona fede” dei costruttori nonostante la “assoluta” illegalità dell’intervento perché a “fuorviare il privato” sarebbero stati i “comportamenti” altalenanti “del Comune di Milano” in merito alle regole urbanistiche ed edilizie da seguire. Nel ricorso la Procura aveva contestato che un costruttore o un architetto, come gli indagati Salvatore Murè Mauro Colombo (quest’ultimo già a processo per abusi edilizi per il cantiere di via Fauchè), potessero violare leggi traendone “vantaggi economici lucrabili” e poi indagati o a processo invocare la “ignoranza inevitabile” delle stesse leggi e che, invece, anche di fronte a un singolo “dubbio” o a una supposta “oscurità” delle leggi edilizie, dovrebbero fermare i cantieri per “conseguire la corretta conoscenza” delle norme ed evitare più gravi conseguenze penali ed economiche in futuro. Il provvedimento sull’area di via Papiniano dei giudici Galli-Guadagnino-Nosenzo è “immediatamente esecutivo”, si legge nelle 25 pagine.