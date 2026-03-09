Cagliari, 16enne investita all’uscita da scuola: è gravissima

Una ragazza di 16 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in viale Marconi a Cagliari, poco dopo l’uscita da scuola. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane stava attraversando la carreggiata per raggiungere la fermata dell’autobus quando è stata travolta da un’auto in transito. L’impatto è stato particolarmente violento e la ragazza è caduta sull’asfalto riportando traumi molto gravi.

Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono intervenute in pochi minuti le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure alla sedicenne prima di trasportarla d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono state giudicate gravissime dai sanitari e la giovane è stata ricoverata nel reparto di emergenza, dove i medici stanno valutando l’entità delle lesioni riportate.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i controlli.

Sotto choc e in lacrime le amiche che erano con lei al momento dell’incidente e che hanno assistito alla scena. Alcune di loro hanno cercato di prestare i primi aiuti mentre si attendeva l’arrivo dei soccorritori. Grande preoccupazione tra i passanti e tra gli altri studenti usciti da scuola che si trovavano nei dintorni al momento dell’accaduto.