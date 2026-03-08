Roma, perde controllo della moto: morto 19enne

Grave incidente intorno a mezzanotte in viale Giardino di Ottavia dove un 19enne italiano alla guida di un motoveicolo, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo colpendo un palo. Immediati i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale. Al momento la moto risulta unico veicolo coinvolto, ma sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.