Genova, 17enne accoltellato in centro: è grave

Un giovane di 17 anni è stato accoltellato alla schiena questa notte intorno alle 1.45 nel centro di Genova in piazza Negri, cuore della movida della città. Sul posto le Volanti della questura hanno trovato il giovane, già in fase di soccorso, che presentava una ferita da arma da taglio alla schiena: il ragazzo è stato portato al San Martino in codice rosso, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sulla vicenda sono ora in corso gli accertamenti della Squadra Mobile e c’è massima attenzione da parte della questura genovese. L’accoltellamento è avvenuto in una zona della movida dove c’erano tantissime persone, soprattutto molto giovani. Diversi i testimoni sentiti dagli agenti che hanno però dato versioni discordanti: anche lo stesso 17enne è riuscito a dare una sua versione ritenuta però dagli investigatori discordante, motivo per cui l’attenzione è ora rivolta alle telecamere di sorveglianza. Dalle immagini potrebbero infatti arrivare le informazioni utili a ricostruire quanto accaduto e soprattutto a identificare l’aggressore.