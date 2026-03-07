Bergamo, prende a sprangate una 26enne e poi la violenta per ore: arrestato

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo, a seguito dell’arresto in flagranza operato dai Carabinieri di Osio Sotto, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 43enne, cittadino marocchino, ritenuto responsabile di violenza sessuale e di detenzione di un consistente quantitativo di stupefacenti. La vicenda ha inizio nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2026. La vittima, una giovane donna di 26 anni, è stata condotta presso l’abitazione dell’indagato da un conoscente. Qui la situazione è degenerata in violenza: l’indagato avrebbe colpito la donna con una spranga di ferro al fianco, riducendola in uno stato di incoscienza, per poi trascinarla in bagno. Sotto minaccia di morte, la vittima è stata costretta a subire ripetuti atti sessuali. Solo nel pomeriggio successivo, approfittando dell’assenza dell’aggressore, la giovane è riuscita a dare l’allarme utilizzando un cellulare trovato nell’abitazione. I militari hanno rintracciato la vittima che, in evidente stato di shock e con visibili segni di percosse, è stata trasportata in ospedale a Bergamo. I Carabinieri di Osio Sotto, nella notte del 27 febbraio, hanno fatto irruzione nell’appartamento dell’uomo; all’interno sono stati rinvenuti 82 grammi di cocaina, 10 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 730 euro in contanti, ritenuti proventi di spaccio. Sono stati inoltre sequestrati i vestiti della vittima con evidenti tracce biologiche e due sciabole inguainate, compatibili con la descrizione della spranga utilizzata per colpire la vittima.