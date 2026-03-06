Milano, allarme bomba al tribunale: evacuazione in corso

Intervento in corso di polizia e vigili al Palazzo di Giustizia di Milano a seguito di una segnalazione telefonica, pare effettuata da una voce straniera, che annunciava la presenza di un ordigno esplosivo. Sono in corso accertamenti e verifiche di sicurezza. Davanti all’edificio si sono concentrati numerosi mezzi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, mentre alcune aree del tribunale stanno venendo evacuate a scopo precauzionale. Tutte le persone presenti nell’edificio stanno uscendo gradualmente e le attività al momento sono state sospese.

Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco, attualmente in ausilio alle altre forze dell’ordine. Dopo aver terminato l’evacuazione del personale che al momento si trova ancora all’interno del tribunale, cominceranno le operazioni di ricerca dei presunti ordigni.

Presidente del tribunale di Milano: “Attivati piani di emergenza”

Sono stati attivati i “piani di emergenza” e nessuna persona potrà rientrare in tribunale a Milano fino al termine delle “attività di bonifica”. Lo afferma il presidente del tribunale, Fabio Roia, in merito all’allarme bomba. Le attività di messa in sicurezza dell’edificio potrebbero impiegare diverse ore.

Tribunale di Milano, 6 marzo 2026 (Foto LaPresse)

Allarme bomba scattato dopo telefonata al Nue

Una telefonata giunta al Numero unico di emergenza 112 ha segnalato la presenza di una bomba al Palazzo di giustizia di Milano. L’intervento è ancora in corso. Sul posto artificieri e cinofili e volanti della polizia e vigili del fuoco. Si sta proseguendo all’evacuazione dello stabile e, una volta completata l’uscita di tutte le persone presenti, le forze dell’ordine procederanno alle operazioni di bonifica. Secondo quanto si apprende, al momento non risultano rivendicazioni legate alla telefonata.