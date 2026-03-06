Livorno, esplosione in un cantiere: evacuati 30 dipendenti

L’incidente è avvenuto a Piombino e non ha provocato vittime

Un’esplosione seguita da un principio di incendio si è verificata attorno alle 11 in un cantiere navale a Piombino, provincia di Livorno. Il fatto avrebbe interessato un’area adibita a magazzino di stoccaggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118: sono stati evacuati 30 dipendenti ma, stando a quanto quanto comunicato dal 118 della provincia, nessuno di loro ha avuto bisogno di cure mediche. Pare che nessuno fosse presente nel locale magazzino al momento dell’esplosione. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e stanno cercando di capire che cosa abbia innescato l’esplosione.

L’incidente, fortunatamente senza vittime, arriva nello stesso giorno in cui l’Inail ha diffuso le ultime statistiche sugli infortuni sul posto di lavoro. Le denunce presentate nel mese di gennaio 2026 sono state 29.611, in calo dell’1,6% rispetto allo stesso periodo 2025. I morti sono stati 27 sul lavoro e 6 in itinere, per un totale di 33, contro i 59 del gennaio 2025 (45 sul lavoro e 14 in itinere). Per Paolo Capone, Segretario Generale dell’Ugl, il dato sulle vittime “testimonia l’efficacia di alcune misure adottate negli ultimi anni, come il rafforzamento degli organici destinati agli enti ispettivi e l’incremento degli investimenti in materia di sicurezza. Ciò conferma l’importanza di mantenere alta l’attenzione su tutto il territorio nazionale, rafforzando le politiche di prevenzione e controllo”.