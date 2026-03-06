Famiglia nel bosco, Meloni: “Da Tribunale decisioni ideologiche che lasciano senza parole”

Giorgia Meloni torna a parlare del caso della famiglia nel bosco. “Le ultime notizie che riguardano la famiglia Trevallion mi lasciano senza parole”, ha scritto su Facebook la presidente del Consiglio. “Dopo aver deciso di affidare ai servizi sociali tre bambini che vivevano con i genitori nella natura e di collocarli in una casa-famiglia, il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha stabilito di allontanare la madre dalla struttura protetta dove le era concesso di stare insieme ai figli e di separare anche i minori. È una decisione che infligge ai bambini un ulteriore, pesantissimo trauma, dopo la separazione dal padre. Il mio pensiero va ai bambini e ai loro genitori colpiti da una assurda concatenazione di decisioni dal chiaro tenore ideologico”.

La premier, indignata, continua così il suo attacco ai magistrati: “Il compito dei Tribunali per i Minorenni è quello di tutelare i bambini e gli adolescenti di fronte ai casi di maltrattamento, abuso o abbandono, agendo nel superiore interesse del minore. E dove sarebbe il superiore interesse del minore, quando dei bambini vengono allontanati dal padre, poi dalla madre, per stare mesi e mesi in una casa-famiglia, sempre più soli, perché i giudici del Tribunale dei Minorenni non condividono lo stile di vita della famiglia? Non è compito della giustizia, e dello Stato in generale, sostituirsi ai genitori, decidere come vadano educati i figli, imporre uno stile di vita fondato su standard che sono chiaramente ideologici. Perché i figli non sono dello Stato: i figli sono delle mamme e dei papà, e uno Stato che pretenda di sostituirsi a loro ha dimenticato i suoi limiti. Una magistratura che pretenda di sostituirsi a loro ha dimenticato i suoi limiti”.

Meloni si sofferma anche sulla salute mentale dei minori coinvolti. “Secondo quanto riportato dall’Autorità garante dell’infanzia e dell’adolescenza, che ha chiesto la sospensione del provvedimento di trasferimento dei bambini, le perizie indipendenti sulla salute dei minori hanno già segnalato uno stato di disagio e sofferenza. Queste decisioni del Tribunale stanno migliorando o peggiorando le condizioni di questi bambini? È lecito domandarselo”.

Le perplessità e le preoccupazioni delle Garanti per l’infanzia

Prima che Giorgia Meloni rilanciasse le sue accuse contro i magistrati, la Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, aveva annunciato in una nota scritta di voler incontrare i bambini della famiglia nel bosco. Terragni ha scritto al Tribunale per i minorenni dell’Aquila e ad altre autorità, annunciando che si farà accompagnare “da consulenti indipendenti”. Le richieste di incontro sono state indirizzate anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila e alla tutrice.

Oltre a Terragni, ha espresso perplessità anche Alessandra de Febis, Garante regionale per l’infanzia per l’Abruzzo. “Non posso nascondere la mia sorpresa e la mia preoccupazione per quanto avvenuto, in particolare per le possibili conseguenze sul piano psicologico ed emotivo dei minori coinvolti. Negli ultimi mesi questi bambini hanno già affrontato un cambiamento radicale della propria vita. Dai riscontri che mi sono stati riportati, i minori avevano iniziato a dimostrare segnali di adattamento alla struttura e al nuovo contesto di vita, iniziando gradualmente ad ambientarsi. Lo ribadisco: il bene primario da tutelare deve essere la loro salute psicofisica. È necessario che ogni decisione che li riguarda tenga conto prima di tutto della loro stabilità emotiva e del loro equilibrio”, ha affermato. “Non è pensabile che bambini già così gravemente esposti a cambiamenti e situazioni traumatiche vengano caricati di ulteriori shock. Continuerò a monitorare con attenzione questa vicenda, affinché i diritti e il benessere dei minori restino sempre al centro di ogni valutazione”, ha aggiunto.