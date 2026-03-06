Allarme bomba al tribunale di Milano, un'assistente amministrativa: "Ho avuto tantissima paura"

“Ho avuto tantissima paura“. Aurora Pianese, amministrativa dell’ufficio Sentenze Gip, era al punto InfoGip, all’accoglienza avvocati, quando un addetto della sicurezza dei carabinieri l’ha avvisata dell’allarme bomba e le ha detto di evacuare immediatamente. Per la donna non è la prima situazione di emergenza vissuta all’interno del palazzo: ricorda il caso di un imputato che nel 2016, a seguito di un processo a suo carico, sparò al giudice e all’avvocato. “Da quel giorno non mi trovavo in una situazione di allarme – racconta – Le circostanze sono diverse ma la sensazione si ripete”. Sul tema sicurezza, l’impiegata osserva che i controlli sono stati incrementati rispetto a quell’episodio: “Ma non sono ancora sufficienti rispetto alle dimensioni del palazzo. Ce ne dovrebbero essere ancora di più”, conclude.