Allarme bomba al tribunale di Milano, un'assistente amministrativa: "Ho avuto tantissima paura"

venerdì 6 marzo 2026

Allarme bomba al tribunale di Milano

LaPresse

Ho avuto tantissima paura“. Aurora Pianese, amministrativa dell’ufficio Sentenze Gip, era al punto InfoGip, all’accoglienza avvocati, quando un addetto della sicurezza dei carabinieri l’ha avvisata dell’allarme bomba e le ha detto di evacuare immediatamente. Per la donna non è la prima situazione di emergenza vissuta all’interno del palazzo: ricorda il caso di un imputato che nel 2016, a seguito di un processo a suo carico, sparò al giudice e all’avvocato. “Da quel giorno non mi trovavo in una situazione di allarme – racconta – Le circostanze sono diverse ma la sensazione si ripete”. Sul tema sicurezza, l’impiegata osserva che i controlli sono stati incrementati rispetto a quell’episodio: “Ma non sono ancora sufficienti rispetto alle dimensioni del palazzo. Ce ne dovrebbero essere ancora di più”, conclude.