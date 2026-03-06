Agricoltori, tornano i trattori a Roma: la protesta contro il Mercosur

Un convoglio di 25 trattori è giunto a Roma in Piazzale Nervi, davanti al palazzetto dell’Eur, per una manifestazione contro l’accordo Mercosur tra Unione Europea e Paesi del Sud America. Gli agricoltori che si sono ritrovati in questi giorni in un presidio a Castel Di Leva, a pochi chilometri da Roma, vogliono portare una diffida al Ministero dell’Agricoltura contro l’applicazione transitoria dell’accordo Mercosur decisa da Ursula von der Leyen. “Veniamo da tutta Italia”, spiega Angelo di Silvio, portavoce della protesta. “Dopo Padova, Parma, Bologna siamo qui per portare al ministro una diffida. Siamo contrari all’accordo Mercosur per salvaguardare il settore, ma anche per una questione di democrazia. Il Parlamento europeo si è espresso chiedendo il parere della Corte di Giustizia. Von der Leyen non può applicare in via transitoria questo accordo prima della pronuncia”. A preoccupare gli operatori del settore è in particolar modo la concorrenza sulla qualità dei prodotti provenienti dal Sud America, dove le norme sui controlli sono ben più “larghe” di quelle applicate in Ue e in Italia.