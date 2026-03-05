Torino, incidente in tangenziale nord: c’è un morto

Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 6 sulla tangenziale nord di Torino, in direzione sud, all’altezza dell’uscita di corso Regina. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati due mezzi. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero. Nell’impatto un uomo ha perso la vita. Una seconda persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Maria Vittoria in codice giallo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gravi le ripercussioni sul traffico. L’uscita è obbligatoria a Venaria con forti disagi alla circolazione in direzione sud e rallentamenti in direzione nord. Sul posto vigili del fuoco e 118.